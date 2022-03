Ludwigslust-Parchim : Scheunen- und Wohnhausbrand: Fahrlässige Brandstiftung

Nach dem Scheunen- und Wohnhausbrand vom Sonntag in Picher (Ludwigslust-Parchim) ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

Picher | Das habe sich aus ersten Untersuchungen in dem Fall ergeben, erläuterte ein Polizeisprecher am Montag. Einzelheiten dazu könnten aber noch nicht genannt werden. Das Feuer war am Sonntagvormittag in einer größeren Scheune auf dem Grundstück ausgebrochen und hatte auf den Dachstuhl des Wohnhauses der Familie übergegriffen. Der 67-jährige Eigentümer u...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.