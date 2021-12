Regierung : Schärfere Kontaktbeschränkungen in Verordnung verankert

In Mecklenburg-Vorpommern gelten von Donnerstag an schärfere Kontaktbeschränkungen als bisher.

Schwerin | Treffen, an denen auch nur ein Ungeimpfter oder nicht Genesener beteiligt ist, werden beschränkt auf den eigenen Haushalt und maximal zwei Personen eines anderen. Kinder, Geimpfte und Genesene werden nicht mitgezählt. Die Landesregierung übernahm damit am Dienstag bei der Fortschreibung der Corona-Landesverordnung die Regelung, auf die sich in der ...

