Wahlen : Sack für besseren Nahverkehr und Anschluss an HVV

Arbeitnehmer aus Mecklenburg-Vorpommern, die regelmäßig zur Arbeit nach Hamburg pendeln, sollen nach dem Willen von CDU-Landeschef Michael Sack künftig von den Tarifen des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV) profitieren.

Boizenburg | „Ich bin nachdrücklich für eine Ausweitung von Tarifzonen auf Mecklenburg-Vorpommern“, erklärte Sack am Mittwoch nach einer kurzen Fahrt im Regionalexpress zwischen Boizenburg und Brahlstorf (Kreis Ludwigslust-Parchim). Gespräche während der Zugfahrt hätten gezeigt, dass der Wunsch nach einem Anschluss an den HVV in Westmecklenburg groß sei. Teile ...

