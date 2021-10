Volleyball : SSC-Team muss sich gegen besten Liga-Block behaupten

Volleyball-Bundesligist SSC Palmberg Schwerin will bei seinem Gastspiel bei Schwarz-Weiß Erfurt am Samstag (18.00 Uhr) den ersten Saisonsieg verbuchen.

Schwerin | Nach drei teils knappen Niederlagen steht das Team von Trainer Felix Koslowski sogar einen Platz hinter Erfurt auf Rang elf. „In Erfurt hat sich in diesem Jahr einiges getan und die Mannschaft ist extrem stark im Bereich Block-Abwehr“, sagte Koslowski. So sind die Thüringer in der Statistik der erzielten Blockpunkte (36) nach drei Spieltagen sogar ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.