Volleyball : SSC Palmberg: Sehnsucht nach dem ersten Heimsieg ist groß

Nach zwei Bundesliga-Niederlagen vor eigenem Publikum wollen die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin im dritten Anlauf endlich wieder als Sieger vom Feld gehen.

Schwerin | „Wir haben eine große Sehnsucht, unser erste Heimspiel zu gewinnen. Wir wollen alles dafür tun“, sagte Trainer Felix Koslowski am Donnerstag mit Blick auf das Duell gegen die Rote Raben Vilsbiburg am Samstag (19.00 Uhr) und dem insgesamt fünften Saison-Punktspiel. Angesichts vieler überraschender Ergebnisse in dieser noch jungen Spielzeit sagte er:...

