Regierung : SPD und Linke in Schwerin wieder am Verhandlungstisch

Die Spitzenvertreter von SPD und Linke sind am Donnerstag erneut in Schwerin zusammengekommen, um ihre Gespräche zur Regierungsbildung in Mecklenburg-Vorpommern fortzusetzen.

Schwerin | In der siebten Runde der Koalitionsverhandlungen stehen die Themen Inneres, Kommunen, Justiz und Europa zur Diskussion. Mit Spannung wird erwartet, welche Veränderungen die künftige Koalition für das krisengeschüttelte Innenministerium plant. Die Aufdeckung rechter Tendenzen in Teilen der Landespolizei und das Agieren des Verfassungsschutzes bei der V...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.