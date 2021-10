Wahlen : SPD und Linke in MV wollen keine neuen Schulden machen

Die Landesetats von Mecklenburg-Vorpommern sollen nach der coronabedingten Ausnahme künftig wieder ohne neue Schulden verabschiedet werden.

Schwerin | Darauf haben sich SPD und Linke am Mittwoch in Schwerin bei ihren Koalitionsverhandlungen festgelegt. „Wir setzen den Kurs der soliden Finanzpolitik des Landes fort“, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Mittwoch nach der zweiten Verhandlungsrunde. Das Land werde zur Deckung seiner Ausgaben keine zusätzlichen Kredite aufnehmen und damit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.