Wahlen : SPD nominiert Roland Kaiser für Bundesversammlung

Der Schlagersänger Roland Kaiser ist von der SPD-Landtagsfraktion Mecklenburg-Vorpommerns für die Bundesversammlung nominiert worden, die Anfang kommenden Jahres den nächsten Bundespräsidenten oder die nächste Bundespräsidentin wählt.

Schwerin | Wie Fraktionschef Julian Barlen am Dienstagabend in Schwerin mitteilte, sollen auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und ihr Amtsvorgänger Erwin Sellering an der Wahl teilnehmen. Die SPD kann regulär sieben Wahlfrauen und Wahlmänner benennen, setzte vorsorglich aber zwölf auf ihre Kandidatenliste. Die vorgeschlagenen Personen würden die Vielfal...

