Koalition : Rot-Rot in MV mit mehr Frauen als Männern

Frauenpower in Schwerin: Erstmals in der Geschichte des Bundeslandes gibt es mehr Frauen als Männer in der Landesregierung. Neu im Kabinett sind zwei Linke-Politikerinnen. Bei den anderen handelt es sich um alte Bekannte.

Schwerin | Fünf Frauen, vier Männer: Am Schweriner Kabinettstisch sind die Damen künftig in der Überzahl - erstmals in der Geschichte des Bundeslandes. Neben Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) haben sich SPD und Linke am Donnerstag auf vier Ministerinnen und vier Minister verständigt. Das gaben Schwesig und die Fraktionsvorsitzende der Linken im Landtag,...

