Kommunen : Rostocker Xavier-Naidoo-Konzert auf August 2022 verlegt

Das für Mitte August geplante und in der Rostocker Bürgerschaft heftig umstrittene Konzert des Sängers Xavier Naidoo in Rostock ist auf Sommer 2022 verschoben worden.

Rostock | Als Grund für die Absage der diesjährigen „Hin und Weg“-Tour nannte das Marketingunternehmen Live Nation Entertainment die „anhaltenden pandemiebedingten Einschränkungen“ für Großveranstaltungen. Den Angaben zufolge soll Naidoo nun am 12. August 2022 in der Rostocker Stadthalle auftreten. Weitere Konzerte sind unter anderem in Ulm, Mönchengladbach, Fü...

