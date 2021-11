Kommunen : Rostocker Weihnachtsmarkt: Vergnügen nur mit Bändchen

Besucher des Rostocker Weihnachtsmarkts müssen sich auf eine 3G-Regelung einstellen, wenn sie etwas essen und trinken oder eines der zahlreichen Fahrgeschäfte nutzen wollen.

Rostock | Wie die Chefin des Rostocker Großmarkts, Inga Knospe, am Freitag mitteilte, müssen sie sich dazu an vier zentralen Stationen unter Vorlage eines Impf- oder Genesungsnachweises oder eines aktuellen negativen Testergebnisses ein Armband holen. „Ohne dieses Bändchen geht nichts“, sagte Knospe. Die Vorlage beispielsweise eines Impfnachweises am Stand sei ...

