Glücksspiele : Rostocker Lotto-Gewinner tippt 6 Richtige

Die Stadt Rostock hat einen Lotto-Großgewinner mehr.

Rostock | Wie Lotto Mecklenburg-Vorpommern am Montag mitteilte, tippte ein Spieler oder eine Spielerin aus Rostock in der Samstagsziehung von „6aus49“ sechs Richtige. Der Gewinn beläuft sich demnach auf rund 270 000 Euro. Insgesamt gab es den Angaben zufolge damit im Nordosten in diesem Jahr bereits 28 Lotto-Großgewinner. ...

