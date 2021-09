Fußball : Rostock bangt vor Duell mit Schalke 04 um Einsatz von Mamba

Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock bangt vor dem Heimspiel gegen Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 am Samstag (20.30 Uhr/Sky/Sport1) um den Einsatz von Streli Mamba.

Rostock | Der Stürmer konnte wegen einer Erkrankung in dieser Woche bislang nur Lauftraining absolvieren. „Sein Einsatz ist mehr als fraglich“, sagte Hansa-Trainer Jens Härtel am Donnerstag in Rostock. Mamba war vor der Saison vom kasachischen Erstligisten Qairat Almaty ausgeliehen worden und hatte sich bei den Mecklenburgern auf Anhieb einen Stammplatz erkä...

