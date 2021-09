Wasser : Riemserort: Trinkwasser muss nicht mehr abgekocht werden

Nach dem Bekanntwerden von Verunreinigungen im Trinkwasser in mehreren Ortschaften in und um Greifswald hat der Landkreis Vorpommern-Greifswald am Donnerstag Entwarnung gegeben.

Greifswald | Die Bewohner müssen ihr Trinkwasser demnach nicht mehr wegen Verunreinigung abkochen, wie der Landkreis für die Orte Riemserort, Gristow, Kalkvitz und die Insel Riems mitteilte. Laut aktueller Untersuchungen gebe es keine Verunreinigung des dortigen Trinkwassers mehr. Vor etwa anderthalb Wochen hatte der Landkreis die Bewohner zum Abkochen des Trin...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.