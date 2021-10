Unfälle : Rentner und Kind angefahren und verletzt

Bei einem Unfall in Pinnow nahe Schwerin sind zwei Fußgänger von einem Auto angefahren und verletzt worden.

Pinnow | Wie ein Polizeisprecher mitteilte, gab der Autofahrer an, dass er am Sonntag auf der Bundesstraße 321 beim Abbiegen an einer Ampel von der tief stehenden Sonne geblendet wurde. Ein 70-jähriger Fußgänger wurde bei dem Aufprall schwer verletzt. Auch das Kind, das ebenfalls bei grünem Ampelsignal die Straße passieren wollte, erlitt Verletzungen. Beide ka...

