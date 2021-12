Corona in MV : +++ GERSPERRT +++ Rehakliniken werden erneut Hilfskrankenhäuser

Die Zahl der Corona-Infizierten steigt weiter. Die Kliniken sind teilweise am Limit. Um akute Fälle dennoch behandeln zu können, greift MV auf Rehakliniken zurück.

Schwerin | ngesichts der steigenden Patientenzahlen in den Krankenhäusern infolge der Corona-Lage hat das Land Mecklenburg-Vorpommern 230 Betten in Rehakliniken für akute Fälle reserviert. Sechs Rehakliniken seien von Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) als Hilfskrankenhäuser bestimmt worden, teilte ein Ministeriumssprecher am Mittwoch in Schwerin mit....

