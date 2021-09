Landtag : Regierung oder Opposition? Diskussion in Nordost-CDU

Nach der historischen Schlappe bei der Landtagswahl wird in der CDU in Mecklenburg-Vorpommern darüber diskutiert, ob sich die Partei erneut an einer Landesregierung unter Manuela Schwesig (SPD) beteiligen will.

Schwerin | „Es gibt die unterschiedlichsten Positionen“, sagte der Generalsekretär der Nordost-CDU, Wolfgang Waldmüller, am Montag in Schwerin. Am Abend werde der Landesvorstand über die weiteren Schritte beraten. Auch mögliche personelle Konsequenzen würden dort besprochen. Am Dienstag komme die neue Fraktion mit zwölf Mitgliedern erstmals zusammen. Das sind...

