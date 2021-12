Gesundheit : Rechtliche Bedenken bei 2G unabhängig von der Inzidenz

Die sich auch für Mecklenburg-Vorpommern abzeichnende 2G-Regel für den Einzelhandel unabhängig von der Corona-Inzidenz sorgt für Kritik beim Branchenverband.

Schwerin | „Wir haben verfassungsrechtliche Bedenken“, sagte Kay-Uwe Teetz von der Geschäftsführung des Handelsverbandes Nord am Dienstag vor Beginn der Kabinettssitzung in Schwerin. Es gehe um die Verhältnismäßigkeit der Mittel. Die Ministerrunde tagt seit dem Vormittag, um die Beschlüsse des Bund-Länder-Gipfels vom vergangenen Donnerstag in die Corona-Landesve...

