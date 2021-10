Kriminalität : Räuber bedroht Angestellte einer Tankstelle mit Messer

Ein maskierter Räuber hat eine Tankstelle am Stadtrand von Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) überfallen.

Pasewalk | Wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte, betrat der dunkel gekleidete Täter am Sonntagabend kurz vor Schließung die Räume, bedrohte eine 55 Jahre alte Angestellte mit einem Messer und forderte Bargeld. Die Kassiererin habe gesagt, dass die Einnahmen bereits in einem Tresor verschlossen wurden, zu dem sie keinen Zugang habe. Daraufhin sei der Räube...

