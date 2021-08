Prozesse : Prozess um vermeintliche Bio-Schweine: Millionen-Schaden

Mit dem Verkauf konventionell aufgezogener Tiere als Bio-Schweine soll ein Mann aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald seine Kunden um gut eine Million Euro geprellt haben.

Schwerin | Jetzt muss sich der 40-Jährige vor dem Landgericht Schwerin wegen gewerbsmäßigen Betrugs verantworten. Der Prozess beginnt am 30. August, wie ein Gerichtssprecher am Donnerstag mitteilte. Der Angeklagte soll zwischen Mai 2011 und August 2013 genau 8554 konventionell aufgezogene, schlachtreife Schweine gekauft und sie als Bio-Schweine an verschieden...

