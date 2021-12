Prozesse : Prozess gegen Mutter der getöteten Leonie wird fortgesetzt

Im Januar 2019 stirbt die sechsjährige Leonie - der Stiefvater hatte das Kind nach Auffassung des Landgerichts brutal misshandelt. Der Mann erhielt lebenslange Haft. In Neubrandenburg geht nun der Prozess gegen die Mutter weiter - anfangs nicht öffentlich.

Torgelow | Am Amtsgericht Neubrandenburg wird heute (09.00 Uhr) der Prozess gegen die Mutter der getöteten Leonie aus Torgelow (Vorpommern-Greifswald) fortgesetzt. Der 27 Jahre alten Frau wird fahrlässige Tötung durch Unterlassen vorgeworfen. Am zweiten Verhandlungstag will das Amtsgericht zuerst eine Gerichtsmedizinerin zu den Verletzungen der Sechsjährigen im ...

