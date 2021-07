Verkehr : Polizei stoppt Radler mit getunten E-Rad

Einen Fahrer mit einem Elektro-Rad und der erstaunlichen Geschwindigkeit eines kleinen Motorrades haben Polizisten auf der Insel Rügen gestoppt.

Bergen auf Rügen | Wie der 27-jährige Bastler den Beamten erklärte, habe er das Pedelec „etwas getunt“, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag in Stralsund. Der Mann war am Mittwoch bei Bergen zeitweise mit 55 bis 60 Stundenkilometer unterwegs und damit aufgefallen. Das Problem dabei: Der Rügener hatte weder eine Fahrerlaubnis für ein „Leichtmotorrad“, noch das nötige ...

