Kriminalität : Polizei fahndet nach modernen Staubsauger-Robotern

Die Polizei in Westmecklenburg fahndet nach einer ganzen Serie neuer Roboter-Staubsauger.

Wöbbelin | Wie ein Polizeisprecher am Sonntag erklärte, haben Unbekannte mehr als 30 solcher modernen Haushaltshilfen von einem Lastwagen an der Autobahn 24 gestohlen. Der Vorfall habe sich auf einem Rastplatz bei Wöbbelin (Ludwigslust-Parchim) ereignet, wo Trucker in Fahrtrichtung Hamburg übernachten. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls im besonders schweren...

