Kriminalität : Polizei fahndet nach gestohlenem 11.000-Euro-Quad

Die Polizei an der Mecklenburgischen Seenplatte fahndet nach einem gestohlenen hochwertigen Quad.

Penzlin | Das schwarze vierrädrige Motorrad wurde in der Nacht zu Mittwoch in Penzlin entwendet, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. Der Wert des 450 Kilogramm schweren, fast neuen und bis zu 100 Stundenkilometer schnellen Fahrzeugs wurde mit 11.000 Euro angegeben. Nach ersten Ermittlungen brachen die Täter vermutlich gezielt den Zugang zum Hof auf,...

