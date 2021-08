Kriminalität : Polizei: Falsche Kontrolleurin lichtet Impfzertifikat ab

Die Polizei auf der Insel Rügen warnt vor Betrügern, die unter einem Vorwand Impfzertifikate von Gästen abfotografieren.

Binz | Anlass ist ein Fall, bei dem eine vermeintliche Kontrolleurin sich am Montag eine solche Bescheinigung von einer Urlauberin in Binz (Vorpommern-Rügen) zeigen ließ, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag erklärte. Die etwa 35 Jahre alte schlanke Frau habe eine grüne Weste mit der Aufschrift „Security“ getragen, die Bescheinigung schnell abfotografiert ...

