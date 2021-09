Gesundheit : Piks mit Schlossblick: Impftag mit vielen Aktionen

Etwa 400.000 Menschen sind in Mecklenburg-Vorpommern noch nicht gegen das Coronavirus geimpft, obwohl überall Termine frei sind. Am landesweiten Impftag hoffen die Gesundheitsämter auf Zulauf zu ihren Sonderaktionen.

Schwerin | Mit besonderen Impfaktionen im ganzen Land wollen die Gesundheitsbehörden heute die noch nicht geimpften Menschen dort abholen, wo sie gerade sind: beim Shoppen, beim Bibliotheksbesuch oder beim Sightseeing. So wird ein Impfbus vor dem Einkaufszentrum Markant in Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) stehen. Am Impfzentrum in Wismar will der Stu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.