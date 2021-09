Kriminalität : Passanten mit Metallstange verletzt: Verdächtiger gefasst

In Parchim hat ein Mann am helllichten Tag in einem Wohngebiet Passanten mit einer Eisenstange angegriffen und verletzt.

Parchim | Ein 25-jähriger Tatverdächtiger wurde am Dienstag gefasst, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch erklärte. Ihm werde gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Verdächtige in der Parchimer Weststadt erst eine Radfahrerin attackiert und dann einen 72 Jahre alten Mann am Kopf verletzt haben. Der Rentner kam zur Beh...

