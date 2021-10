Informationstechnologie : Parchim: Ganze Woche keine Dienstleistungen in Bürgerbüros

Aufgrund eines Hackerangriffs am vergangenen Freitag gibt es die ganze Woche über keine Dienstleistungen des Landkreises Ludwigslust-Parchim in den elf Bürgerbüros.

Parchim | Dazu gehörten etwa die Kfz-Zulassung, die Erteilung von Fahrerlaubnissen oder die Verlängerung von Jagdscheinen, teilte eine Sprecherin des Landkreises am Dienstag in Parchim mit. Nach dem Cyber-Angriff auf den IT-Dienstleister, von dem auch die Landeshauptstadt Schwerin betroffen ist, werde gemeinsam mit Experten mit Hochdruck an der Behebung des Aus...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.