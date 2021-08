Musik : Pangea-Festival 2021 unter Corona-Bedingungen

Die Besucherzahl des Pangea-Festivals 2021 könnte an die Jahre vor der Pandemie heranreichen. Möglich macht das ein umfangreiches Testkonzept. Auch während des Sport- und Musikfestivals werden Besucher auf Corona-Infektionen getestet.

Ribnitz-Damgarten | Vor Beginn des Pangea-Festivals 2021 auf dem ehemaligen Flugplatz in Pütnitz laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Neben der Gestaltung der Bühnen werde auch noch an den notwendigen Testkapazitäten für das Pilotprojekt gearbeitet, sagte eine Sprecherin. In den Jahren vor der Corona-Pandemie waren jeweils rund 15.000 Besucher gekommen. Dieses Jahr ...

