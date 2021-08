Gesellschaft : Ostbeauftragter: Würde mich nicht Ostdeutscher nennen

Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz, würde sich selbst nicht Ostdeutscher nennen.

Berlin | „Wenn man mich fragen würde: "Was bist Du?", würde mir Vieles einfallen: Erzgebirger, Sachse, Deutscher; Europäer. Aber mich als Ostdeutschen zu bezeichnen oder als ehemaligen DDR-Bürger, das käme mir nie in den Sinn“, sagte der 1975 in Chemnitz (damals Karl-Marx-Stadt) geborene CDU-Politiker. Er nehme wahr, dass es so etwas wie ein „Ost-Bewusstsei...

