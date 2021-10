Wahlen : Opposition bemängelt Wirtschaftskurs von SPD und Linker

Zwei Branchen im Nordosten wurden von der Corona-Pandemie besonders hat getroffen: der Tourismus und der Schiffbau. Beiden will die künftige rot-rote Landesregierung helfen, unter anderem mit zwei Sonderbeauftragten. Das lässt kritische Stimmen laut werden.

Schwerin | Opposition und Steuerzahlerbund haben mit Kritik auf die Ankündigungen von SPD und Linker zur künftigen Wirtschaftspolitik in Mecklenburg-Vorpommern reagiert. So stellte die AfD-Landtagsfraktion Sinn und Notwendigkeit des von der künftigen Koalition geplanten Tourismusbeauftragten und eines Landestourismusgesetzes in Frage. Statt die Branche mit immer...

