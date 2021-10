Kriminalität : Oma bewahrt Enkel mit Zahlung vor Ersatzhaft

Seine Großmutter hat einen jungen Mann in Ribnitz-Damgarten (Vorpommern-Rügen) vor der Einlieferung in ein Gefängnis bewahrt.

Ribnitz-Damgarten | Wie eine Sprecherin der Bundespolizei am Montag sagte, wurde der 19-jährige Mann am Sonntag auf dem Bahnhof West in dem Ort von Beamten kontrolliert. Anhand der persönlichen Daten auf dem Fahrausweis stellte sich heraus: Der 19-Jährige war 2020 wegen Betrugs vom Amtsgericht Hannover verurteilt und per Haftbefehl gesucht worden. Er hatte die Strafe von...

