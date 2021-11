Arbeitsmarkt : Nur geringe Rückgänge beim Ausbildungsangebot trotz Pandemie

Die Corona-Pandemie hat das Angebot an Ausbildungsplätzen in Mecklenburg-Vorpommern laut der Agentur für Arbeit nur geringfügig belastet.

Kiel | Zwischen Oktober 2020 und September 2021 hätten die Firmen im Nordosten rund 10.500 Ausbildungsplätze gemeldet, hieß es bei der Bekanntgabe der Bilanz am Ausbildungsmarkt am Dienstag. Dies seien lediglich 5 Prozent weniger als im Vorjahr. „Trotz der Corona-bedingten Einschränkungen hat der Ausbildungsmarkt in Mecklenburg-Vorpommern seine Robustheit un...

