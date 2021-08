Unfälle : Neun Verletzte bei drei Frontalzusammenstößen in kurzer Zeit

Die Polizei im Nordosten mahnt zu mehr Aufmerksamkeit. Ursache ist eine Häufung von Frontalzusammenstößen. Am Montag kollidierten dreimal Autos - es gab neun Verletzte, darunter auch ein Kleinkind.

Anklam | Bei drei Frontalzusammenstößen von Autos sind in Mecklenburg-Vorpommern innerhalb kurzer Zeit neun Menschen verletzt worden. Wie Polizeisprecher am Dienstag in Rostock und Neubrandenburg erklärten, ereigneten sich die Unfälle am frühen Montagabend bei Gnoien (Landkreis Rostock), nahe Anklam (Vorpommern-Greifswald) und bei Bergen (Vorpommern-Rügen). Be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.