Unfälle : Neun Verletzte bei Unfällen: Zwei Männer in Lebensgefahr

Bei mehreren Verkehrsunfällen sind am Dienstag in den Landkreisen Rostock und Vorpommern-Greifswald neun Menschen verletzt worden, zwei davon schweben in Lebensgefahr.

Pudagla | Wie eine Polizeisprecherin in Güstrow erklärte, fuhr bei Bernitt (Landkreis Rostock) ein 22-jähriger Autofahrer frontal gegen einen Baum. Der Wagen war aus zunächst ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abgekommen. Der 22-Jährige kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Klinik. In Anklam führ ein 83-jähriger Radfahrer beim Überquere...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.