Bildung : Neues Schuljahr mit mehr Schülern in MV: 14.300 Erstklässler

Das Schuljahr soll nach teils monatelangem Homeschooling behutsam beginnen. Die ersten vier Schulwochen dienen dem Ankommen und Feststellen, wo jeder einzelne Schüler steht, betont die Bildungsministerin.

Schwerin | Mecklenburg-Vorpommerns Schulen werden voller: Die 561 allgemeinbildenden Schulen erwarten zum Schuljahresbeginn am Montag 155.600 Schülerinnen und Schüler, wie Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) am Donnerstag in Schwerin sagte. Das seien 2900 mehr als im vergangenen Schuljahr. Bereits am Samstag werden demnach 14.300 Erstklässler feierlich einge...

