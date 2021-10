Musik : Neues 2G-Optionsmodell: Kaiser nur für Geimpfte und Genesene

Beim Konzert von Roland Kaiser am heutigen Freitag in Rostock haben nur Geimpfte und Genesene (2G) Zugang, es gibt jedoch Ausnahmeregelungen.

Rostock | Der Veranstalter Semmel Concerts nutzt damit das in Mecklenburg-Vorpommern frisch in Kraft getretene 2G-Optionsmodell. „Da mit einem 2G-Modell wieder Konzerte ohne Kapazitätsbeschränkungen sowie mit weiteren Erleichterungen für Besucher und Veranstalter einhergehen, werden wir diese Option wählen“, hieß es am Freitag vom einem Sprecher. Die bisherige ...

