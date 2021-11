Wetter : Nasskalter Wochenstart in Mecklenburg-Vorpommern

Schneeregen und kühle Luft bestimmen am Montag das Wetter in Mecklenburg-Vorpommern.

Schwerin | Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, kommt es am Morgen zunächst gebietsweise zu leichtem Frost und Nebel. Am Vormittag ziehen Regen- und Schneeregenschauer von Norden her über das Land, durch Schneematsch kann es örtlich kurzzeitig glatt werden. An der Ostseeküste kommt es vereinzelt zu Windböen um 55 Kilometer pro Stunde. Es werden Höchstt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.