Notfälle : Nach Fund von totem Segler Ermittlungsverfahren eingeleitet

Nach dem Fund eines toten Seglers auf der Müritz hat die Polizei ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.

Röbel/Müritz | Bisher ist die genaue Todesursache unklar, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. Die Staatsanwaltschaft müsse entscheiden, ob eine Obduktion des Leichnams angeordnet wird und die Beteiligten nochmals angehört werden. Der 60-Jährige aus der Müritzregion war am 23. September mit drei Bekannten beim Segeltörn in Höhe Röbel unterwegs. Dort war er be...

