Hochschulen : Nach Ärzte-Brandbrief: Geld und Gutachten für Uniklinik

Als Reaktion auf Kritik von Ärztinnen und Ärzten am Sparkurs der Universitätsmedizin Rostock (UMR) hat die Leitung zusätzliches Geld zur Verfügung gestellt.

Rostock | Bereits Anfang August seien für das laufende Jahr zusätzlich zwei Millionen und für das kommende Jahr fünf Millionen Euro freigegeben worden, teilte der Vorstandsvorsitzende Christian Schmidt am Donnerstag mit. Anfang August hatten sich zahlreiche Ärztinnen und Ärzte der UMR in einem Brief an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), Landesbildun...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.