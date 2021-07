Olympia : Ministerpräsidentin gratuliert Ruderer Ocik zu Tokio-Silber

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat Ruderer Hannes Ocik als dem ersten Medaillengewinner aus Mecklenburg-Vorpommern bei den Olympischen Spielen in Tokio zu seinem Erfolg gratuliert.

Schwerin | „Mit viel Kraft und klaren Ansagen haben Sie den Deutschland-Achter auf Erfolgskurs gebracht“, schrieb die SPD-Politikerin am Freitag an den Schlagmann aus Schwerin, der mit dem Achter in der Nacht in Japan die Silbermedaille gewonnen hatte. „Viele Menschen in unserer Landeshauptstadt Schwerin und in ganz Mecklenburg-Vorpommern freuen sich mit Ihne...

