Regierung : Ministerium: CO2-Messgeräte für Kitas und Tagespflegestellen

Mit CO2-Messgeräten will das Landessozialministerium in MV die Hygienekonzepte in Kitas und Tagespflegestellen flankieren.

Schwerin | „Unsere oberste Maxime ist, die Kitas offen zu halten und einen weiteren Lockdown zu vermeiden“, sagte Sozialministerin Stefanie Drese am Freitag. Mit den Geräten soll das Lüftungsverhalten in den Einrichtungen unterstützt werden. Aktuell seien die Infektionszahlen in den Kitas jedoch dank der guten Umsetzung der Schutzmaßnahmen vor Ort relativ gering...

