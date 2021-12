Agrar : Minister verteilt 347 EU-Millionen an Tausende Bauern

Mehr als 4700 Bauern bekommen bis Weihnachten noch Gelder von der EU auf ihre Konten.

Schwerin | Das hat Landesagrarminister Till Backhaus (SPD) am Donnerstag in Schwerin mitgeteilt. Insgesamt werden den Agrarbetrieben 347 Millionen Euro an sogenannten EU-Agrarbeihilfen ausgezahlt. „Dies ist mir auf Grund der nach wie vor angespannten Wirtschaftssituation in vielen Betrieben infolge der schwierigen Witterungsbedingungen in den letzten Jahren, ...

