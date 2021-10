Informationstechnologie : Minister mahnt nach Hackerattacke zur Vorsicht

Nachdem Hacker per Trojaner IT-Systeme in Schwerin und im Kreis Ludwigslust-Parchim attackiert haben, gibt es weiter Probleme. Der zuständige Minister warnt dringend vor Mailanhängen.

Schwerin | Nach dem Hackerangriff auf kommunale IT-Systeme bleibt die Kreisverwaltung Ludwigslust-Parchim am Montag noch geschlossen. In dem Zusammenhang mahnte Digitalisierungsminister Christian Pegel (SPD) alle Internetnutzer in Mecklenburg-Vorpommern zur Vorsicht. Dies gelte insbesondere im Umgang mit E-Mails von unbekanntem Absendern, sagte er am Sonntag. „Ö...

