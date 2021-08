Umwelt : Minister Backhaus: Zu viele Sperren in Flüssen und Bächen

Die Wasserläufe in Mecklenburg-Vorpommern werden im Schnitt alle 600 Meter von einem Querbauwerk unterbrochen.

Schwerin | Das seien Durchlässe, Stau- und Wehranlagen, Schleusen oder auch Wasserkraftanlagen, erklärte Umweltminister Till Backhaus (SPD) am Montag in Boizenburg an der Elbe (Landkreis Ludwigslust-Parchim). Sie hemmten die Wanderungen der Fische. „Fließgewässer als wichtige Ökosysteme müssen besser geschützt werden“, forderte Backhaus. In Boizenburg könne das ...

