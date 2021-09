Bundestag : Merkel schwärmt auf Abschiedstour von ihrem Wahlkreis

Die scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel geht noch einmal auf Abschiedstour durch ihren Wahlkreis. Sie kommt ins Schwärmen und stellt eine Rückkehr in Aussicht.

Ummanz | Die scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat während einer Abschiedstour von ihrem Wahlkreis geschwärmt. Dieser sei einer der wunderschönsten, sagte Merkel am Dienstag auf Rügen. „Ich würde sogar sagen, direkt der wunderschönste in Deutschland.“ Ihr habe auch gefallen, dass die Menschen hier schweigen könnten. So habe man offen und ehrlich r...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.