Abfall : Mehrfach illegal Dämmwolle entsorgt: Landkreis sucht Zeugen

Im Süden des Landkreises Vorpommern-Greifswald haben Unbekannte mehrfach alte Dämmstoffe, die als Sondermüll gelten, illegal entsorgt.

Strasburg (Uckermark) | Wie die Kreisverwaltung am Mittwoch mitteilte, ist seit einem Monat besonders die Region zwischen der Kleinstadt Strasburg (Uckermark) und Pasewalk betroffen. Zuletzt wurden allein rund 5 Kubikmeter solcher gebrauchter Mineralwolle in etwa 30 Säcken an einer Landstraße nach Klepelshagen hingeworfen. Dort seien Fahrspuren auf einem Acker gefunden worde...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.