Gesundheit : Mehr als 100 Discogänger in Schwerin in Quarantäne geschickt

Eine vollständig geimpfte Person ist in Schwerin positiv auf das Coronavirus getestet worden - wenige Tage, nachdem sie in einem Club tanzen war. In der Folge müssen nun mehr als 100 andere Club-Gäste in Quarantäne.

Schwerin | Erneut sind in Mecklenburg-Vorpommern zahlreiche Besucher einer Diskothek in Corona-Quarantäne geschickt worden. Das Schweriner Gesundheitsamt ermittelte 270 Gäste des „Zenit“, die in der Nacht von Samstag zu Sonntag zur gleichen Zeit wie ein mit Corona infizierter Besucher in dem Club waren. Etwa jeder Zweite von ihnen sei vollständig geimpft oder...

