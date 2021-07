Bildung : Mehr Schüler im neuen Schuljahr in MV: 14.300 ABC-Schützen

Mecklenburg-Vorpommerns Schulen werden voller: Die 561 allgemeinbildenden Schulen erwarten zum Schuljahresbeginn am Montag 155.600 Schülerinnen und Schüler, wie Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) am Donnerstag in Schwerin sagte.

Schwerin | Das seien 2900 mehr als im vergangenen Schuljahr. Bereits am Samstag werden demnach 14.300 ABC-Schützen feierlich eingeschult, 400 mehr als im vergangenen Schuljahr. Der Bedarf an neuen Lehrern liegt Martin zufolge zwischen 500 und 600 - sie sei guten Mutes, ihn decken zu können. Zahlen wollte Martin aufgrund noch laufender Einstellungsverfahren zu...

