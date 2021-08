Bildung : Martin: Impfangebot bei Empfehlung ab zwölf Jahren

Mecklenburg-Vorpommerns Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) hat für den Fall einer Impfempfehlung für Kinder ab zwölf Jahren Impfangebote in den Schulen angekündigt.

Schwerin | „Wenn es eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission gibt, dass ab zwölf geimpft wird, würde das uns in der Schule sehr helfen“, sagte Martin in einem Interview mit dem Fernsehsender Phoenix. Mecklenburg-Vorpommern würde im Falle einer entsprechenden Empfehlung mobile Impfteams für Kinder ab zwölf Jahren in die Schulen schicken, kündigte sie an. S...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.